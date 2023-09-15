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Balotelli yeniden Adana Demirspor'da

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, eski oyuncusu MarioBalotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı

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Balotelli yeniden Adana Demirspor'da
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MarioBalotelli yeniden Süper Lig'e ve Adana Demirspor'a döndü. İsviçre ekibi Sion ile olan sözleşmesini fesheden İtalyan golcü, Adana Demirspor’la anlaştı.
Mavi-Şimşekler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, MarioBalotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından MarioBalotelli ile anlık bir fotoğrafını yayınladı.
Balotelli, daha önce de Adana Demirspor forması giymişti. Mavi-lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda 33 resmi maçta 19 gol atan İtalyan futbolcu, geçen sezonun başında 2 karşılaşmada görev aldıktan sonra İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu.
 
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