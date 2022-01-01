Fileye Erenköy damgası

KKTC Liseler arası Voleybol Şampiyonası sonuçlanırken, Erenköy Lisesi (EL) kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

29-30 Aralık tarihlerinde düzenlenen Liseler Arası Voleybol Şampiyonası oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Kızlarda ve erkeklerde rakibi Namık Kemal Lisesini (NKL) aynı skorla 3 – 1 mağlup etme başarısı gösteren Erenköy Lisesi şampiyonluğa ulaşırken büyük coşku yaşadı.

