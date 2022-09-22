Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası’ndaki Kadrosu ve Maç Programı

23 Eylül – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nın maç programları belli oldu!

Spor tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası sonunda başlıyor! Birbirinden yetenekli sporculardan oluşan milli voleybol takımımız da müsabakalarda yerini aldı. 23 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonanın maç programları da belli oldu. Eğer siz de Filenin Sultanları’nın maç programını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Voleybol takımımızın Dünya Şampiyonası’ndaki kadrosunu ve maç programını sizler için araştırdık ve yazdık. İşte Filenin Sultanları kadrosu ve maç programı…

Hollanda ve Polonya ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, 23 Eylül – 15 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Filenin Sultanları ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, kalan karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdańsk şehrinde oynayacak

Milli takımımızın maç programı şu şekilde

B Grubu Maç Programı

24 Eylül 2022 14.00 Türkiye-Tayland

27 Eylül 2022 15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül 2022 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül 2022 18.30 Türkiye-Hırvatistan

01 Ekim 2022 21.30 Türkiye-Polonya

Grup etabı

Müsabakalar boyunca altışarlı 4 gruba (A-B-C-D) ayrılan 24 takım, grup karşılaşmalarını 23 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez 24 takım, grup maçlarını oynamaya aynı şehirde başlayacak. A ve D grupları ilk etap maçlarının devamını da Arnheim’de oynamaya devam ederken; B ve C grupları ilk etap maçlarını Polonya’nın Gdansk ve Lodz şehirlerinde oynayacaklar.

İkinci etap

İkinci etap karşılaşmaları sekizerli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. E grubundaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda’nın Rotterdam şehrinde, F grubundaki takımlar ise Polonya’nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak. İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Üçüncü etap (Çeyrek final)

Çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Çeyrek final ve yarı final aşamasındaki müsabakalar, Apeldoorn ve Gliwice şehirlerinde oynanacak. E Grubu’ndaki eşleşmeler Hollanda’nın Apeldoorn kentinde, F Grubu’ndaki eşleşmeler ise Polonya’nın Gliwice kentinde karşılaşacak. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından galip gelen takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası’nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim’de gerçekleşecek. Organizasyon, 15 Ekim’de Hollanda’nın Arnheim kentinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kadro ise şu şekilde