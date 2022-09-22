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Kuzey’den Güney’e sahte ayakkabı ticareti

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Bazı kişiler, Kuzey’den aldıkları sahte Nike, Adidas ve Armani spor ayakkabıları Güney’e geçirmeye çalışırken yakalandı

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Kuzey’den Güney’e sahte ayakkabı ticareti
İngiliz Üsleri’nden yapılan açıklamada, bazı ‘fırsatçı kişilerin’ Kıbrıs’ın kuzeyinden aldıkları sahte Nike, Adidas ve Armani spor ayakkabıları güneye geçirmeye çalışırken yakalandıkları bildirildi.
Açıklamada, geçtiğimiz ay boyunca ‘sahte pazardan’ satın alınan ayakkabılara, SBA memurlarının el koyduğu ifade edildi.
Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Dikelya'daki SBA Gümrük ve Göçmen Dairesi başkanı Mark Hartley, “ticari miktarda” sahte ayakkabının daha önce de geçiş noktalarında tespit edildiğini ve el konduğunu, söz konusu yasadışı ticaretin son zamanlarda arttığını söyledi.
 
 
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