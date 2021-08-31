banner583
Les Ambassadeurs’ta İrem keyfi
Les Ambassadeurs’ta İrem keyfi
17 0
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
Akdoğan’da cimnastik şöleni gerçekleştirildi
19 0
 
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı
31 0
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
76 0
Binatlı, Cihangir’e dört attı
Binatlı, Cihangir’e dört attı
92 0
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
28 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
21 0
banner661

Filenin Sultanları yarı finalde

banner476

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi

banner666
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı.
Bulgaristan'ın Filibe kentindeki karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye oldu. Sette 5 ACE'e imza atan millilerde Ebrar Karakurt 6 sayıyla yıldızlaştı ve ay-yıldızlılar ilk seti 25-18 kazandı.
Karşılaşmanın ikinci setinde gücünü iyice sahaya yansıtan Türkiye, 25-14'lük skorla setlerde skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen son seti de 25-23 kazanan Milliler rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milli Takım yarı finalde 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.