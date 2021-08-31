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Mustafa Muhammed Bordeaux yolcusu

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Galatasaray, Mısırlı forvet Mustafa Muhammed’in transferi için Bordeaux ile prensip anlaşması sağladı. Oyuncunun bonservisine sahip olan Zamalek kulübünün onayı ile birlikte transfer tamamlanacak

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Mustafa Muhammed Bordeaux yolcusu
Galatasaray, Mustafa Muhammed ile yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı oyuncunun transferi konusunda Bordeaux ile prensip anlaşmasına vardı.
23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gitti. Muhammed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek Kulübü'nün onay vermesiyle bu transfer tamamlanacak.
Galatasaray'ın, 4 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 15 pay vermesi halinde Mısırlı oyuncunun bonservisini alma hakkı var.
Sarı kırmızılıların, Mustafa Muhammed'i 8.5 ya da 9 milyon euroya Bordeaux'ya satacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın, 23 yaşındaki oyuncunun sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların, Mustafa Muhammed'in boşluğunu milli oyuncu Halil Dervişoğlu ile doldurması bekleniyor.
 
 
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