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Filenin Sultanları'ndan bir ilk

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2023 FIVB Milletler Ligi'nde son şampiyonu İtalya’yı yenen Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 3’üncü basamağa çıktı. Türkiye, 5’inci kez düzenlenen Milletler Ligi’nde tüm yarı finallere katılan tek ülke olmayı da başardı

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Filenin Sultanları'ndan bir ilk
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2023 Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya’yı rahat geçen Filenin Sultanları adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Ay-yıldızlılar, böylece 5. kez düzenlenen turnuvadaki tüm yarı finallere yükselmeyi başaran tek ülke oldu. Milliler, bu sene lig etabında en iyi derecesini elde etmişti.
12 maçın 9’unu kazanan Türkiye, 3’üncü olarak çeyrek finale çıkmıştı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şu ana kadar 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
2018 yılında ligi ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.
Türkiye, dünya sıralamasında da yükselişini sürdürdü. Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya’yı yenen DanieleSantarelli’nin ekibi, 7’inci sıradan üçüncü basamağa çıktı.
 
 
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