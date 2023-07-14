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Arsenal JurrienTimber'i açıkladı

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Hollanda'nın Ajax takımından savunma oyuncusu JurrienTimber'i kadrosuna kattı

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Arsenal JurrienTimber'i açıkladı
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Arsenal Kulübü, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu miktarın, bonus koşulları yerine getirildiğinde 38,5 milyon sterline ulaşabileceği belirtildi.
Altyapısında yetiştiği Ajax'ın A takımında 121 maça çıkan Timber, 6 gol kaydetti. Sağ bek ve stoperde oynayan genç futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nda ise 15 kez görev yaptı.
 
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