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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. 2'de 2 yapan Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçında Salı günü TSİ 07.00'de Peru'yla karşılaşacak

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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
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2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde de fırtına gibi esiyor.
B Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları, ikinci maçında Bulgaristan'la kozlarını paylaştı.
TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı.
İkici sette iki ülkede hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru milli takım 2 sayı (11-9) öne geçti. Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12'de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.
Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı (12-6) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.
Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi. A Millilerimiz, gruptaki ilk müsabakasında da Porto Riko’yu 3-0 mağlup etmişti. Bulgaristan ise Belçika'dan sonra Türkiye de 3-0 yenildi.
Ay yıldızlılarımız, gruptaki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07.00'de Peru'yla karşılaşacak. Bu karşılaşma da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
 
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