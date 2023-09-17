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Masa Tenisinde yeni sezon resmen başladı

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Masa Tenisinde yeni sezon resmen başladı
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni sezonun ilk etkinliğini bugün gerçekleştirdi.
Federasyon, sezonu her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl Alpcans Construction ana sponsorluğunda 23’üncüsü düzenlenen Ersin Örek Çiftler Şampiyonası ile açtı.
Şampiyonaya ilgi yoğun olurken, karşılaşmalar çift karmalar ve çift erkekler kategorilerinde oynandı.
Çift karmalar kategorisinde ilk sırayı Cemal Kara-Elif Töre alırken, çift erkekler kategorisinde de Cemal Kara-İbrahim Pekdoğan ikilisi birinci oldu. Sıralama şu şekilde oluştu;
 
Çift Karmalar
1. Cemal Kara-Elif Töre
2.Ercem Ruhluel-Sıla Harper
3.Sunay Tufan-İbrahim Pekdoğan
3.Arel Ahçıoğulları-Ecem Önder
 
Çift Erkekler
1. İbrahim Pekdoğan-Cemal Kara
2.Güzey Aknar-Ercem Ruhluel
3.Eser Erenler-Dinç Türeray
3.Cengiz İleri-Celal Çorba
 
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