Filede Vakıflar ve DAÜ’nün gecesi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde 11. Hafta 2 maçla başladı
Salı akşamı Lefkoşa da oynanan Büyük Bayanlar karşılaşmasında Vakıflar UKÜ’ni 3-0 mağlup etti.
Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayın da Büyük Erkekler kategorisinde oynanan gecenin önemli karşılaşmasında da DAÜ rakibi Çamlık Spor’u 3-0 mağlup etti.
Büyükler Ligine bu akşam oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek.
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