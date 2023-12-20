Filede Vakıflar ve DAÜ’nün gecesi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde 11. Hafta 2 maçla başladı

Salı akşamı Lefkoşa da oynanan Büyük Bayanlar karşılaşmasında Vakıflar UKÜ’ni 3-0 mağlup etti.

Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayın da Büyük Erkekler kategorisinde oynanan gecenin önemli karşılaşmasında da DAÜ rakibi Çamlık Spor’u 3-0 mağlup etti.

Büyükler Ligine bu akşam oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek.

