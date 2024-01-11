Filede U17 Erkeklerde şampiyon DAÜ

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve Mağusa Arena da oynanan

kızlar finalinden sonra oynanan U17 Erkekler Final Serisi 2. karşılaşmasında, rakibi Çamlıkspor karşısında 3-1’lik skorla galip ayrılan DAÜ 2023-2024 Sezonu Lig Şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara Kupa ve madalyaları Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından takdim edildi.

