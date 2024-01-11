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Darts Birinci Lig’de Fota kayıpsız yola devam

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Darts Birinci Lig’de Fota kayıpsız yola devam
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Kuzey Kıbrıs Darts federasyonu Birinci Ligi 8. Hafta müsabakaları ile tüm hızı ve heyecanı ile devam ediyor.
Lider Fota Darts Derneği’nin bay geçtiği haftayı şampiyonluğun bir diğer iddialı adayı KKTC Fenerbahçeliler Derneği galip gelerek maç fazlası ile aynı puan ile 2. Sıraya yükseldi.
Ligin yeni ekibi Deniz Plaza Spor Kulübü de haftayı galibiyet ile tamamlayarak ligde ilk galibiyetini aldı.
Şampiyonluk ve ilk dört yarışı giderek kızışırken gözler şimdiden 9. Hafta oynanacak olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Fota Darts derneği maçına çevrildi.
 
8. hafta maçları                                                         
Deniz Plaza - Düzova Spor Kulübü 9-7                               
VadiliDarts Derneği - Alsancak Yeşilova 10-6                                       
Dağyolu Spor Kulübü - Gazi MağusaDarts Birliği 6-10                                   
Girne av/at. Kulübü - Ozanköy Spor Kulubü 11-5                                           
Mağusa Kültür Derneği - MesaryaDarts Birliği 7-9                                
Taşkınköy Spor Kulubü - KKTC Fenerbahçeliler D. 6-10                      
Fota Darts Derneği       -        -        BAY          
 
 
  TAKIM O G B M A Y AV P
1 FOTA DARTS DERNEĞİ 7 7 0 0 90 22 68 21
3 K.K.T.C FENERBAHÇELİLER D. 8 7 0 1 82 46 36 21
2 VADİLİ DARTS DERNEĞİ 8 6 1 1 82 46 36 19
4 GAZİ MAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 7 5 1 1 69 43 26 16
5 GİRNE AV/AT. KULÜBÜ 7 5 0 2 66 46 20 15
6 ALSANCAK YEŞİLOVA TÜRK SPOR KULÜBÜ 7 4 0 3 61 51 10 12
7 MESARYA DARTS BİRLİĞİ 8 3 0 5 55 73 -18 9
8 DAĞYOLU SPOR KULÜBÜ 8 3 0 5 54 74 -20 9
9 OZANKÖY SPOR KULUBÜ 7 2 0 5 47 65 -18 6
10 MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ 7 2 0 5 40 72 -32 6
11 DÜZOVA SPOR KULÜBÜ 7 1 0 6 42 70 -28 3
12 TAŞKINKÖY SPOR KULUBÜ 7 1 0 6 39 73 -34 3
13 DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ 8 1 0 7 41 87 -46 3
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