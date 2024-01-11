Darts Birinci Lig’de Fota kayıpsız yola devam

TAKIM O G B M A Y AV P 1 FOTA DARTS DERNEĞİ 7 7 0 0 90 22 68 21 3 K.K.T.C FENERBAHÇELİLER D. 8 7 0 1 82 46 36 21 2 VADİLİ DARTS DERNEĞİ 8 6 1 1 82 46 36 19 4 GAZİ MAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 7 5 1 1 69 43 26 16 5 GİRNE AV/AT. KULÜBÜ 7 5 0 2 66 46 20 15 6 ALSANCAK YEŞİLOVA TÜRK SPOR KULÜBÜ 7 4 0 3 61 51 10 12 7 MESARYA DARTS BİRLİĞİ 8 3 0 5 55 73 -18 9 8 DAĞYOLU SPOR KULÜBÜ 8 3 0 5 54 74 -20 9 9 OZANKÖY SPOR KULUBÜ 7 2 0 5 47 65 -18 6 10 MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ 7 2 0 5 40 72 -32 6 11 DÜZOVA SPOR KULÜBÜ 7 1 0 6 42 70 -28 3 12 TAŞKINKÖY SPOR KULUBÜ 7 1 0 6 39 73 -34 3 13 DENİZ PLAZA SPOR DERNEĞİ 8 1 0 7 41 87 -46 3

Kuzey Kıbrıs Darts federasyonu Birinci Ligi 8. Hafta müsabakaları ile tüm hızı ve heyecanı ile devam ediyor.Lider Fota Darts Derneği’nin bay geçtiği haftayı şampiyonluğun bir diğer iddialı adayı KKTC Fenerbahçeliler Derneği galip gelerek maç fazlası ile aynı puan ile 2. Sıraya yükseldi.Ligin yeni ekibi Deniz Plaza Spor Kulübü de haftayı galibiyet ile tamamlayarak ligde ilk galibiyetini aldı.Şampiyonluk ve ilk dört yarışı giderek kızışırken gözler şimdiden 9. Hafta oynanacak olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile Fota Darts derneği maçına çevrildi.Deniz Plaza - Düzova Spor Kulübü 9-7VadiliDarts Derneği - Alsancak Yeşilova 10-6Dağyolu Spor Kulübü - Gazi MağusaDarts Birliği 6-10Girne av/at. Kulübü - Ozanköy Spor Kulubü 11-5Mağusa Kültür Derneği - MesaryaDarts Birliği 7-9Taşkınköy Spor Kulubü - KKTC Fenerbahçeliler D. 6-10Fota Darts Derneği - - BAY