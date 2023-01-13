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File’de U17 Erkekler şampiyonu DAÜ

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Voleybol Federasyonu U17 Erkekler Ligi’nde DAÜ sezonu şampiyon olarak tamamladı

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File’de U17 Erkekler şampiyonu DAÜ
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler liginde şampiyon belli oldu.
Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi Çamlıkspor’u 3-0 mağlup eden DAÜ seride durumu 2-0 yaptı ve 2022-2023 Sezonu lig şampiyonluğu kupasını müzesine götürdü.
Müsabakanın sonrasında yapılan ödül töreninde şampiyon DAÜ ne kupa ve madalyalarını Asbaşkan Buran Atakan takdim ederken finalist GMBÇS un kupa ve madalyalarını Ceza Kurulu üyesi Hasan Özbaylı takdim etti.
 
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