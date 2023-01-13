Dördüncü ayak Behlül’ün

Yenicami Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağında birinciliği Mustafa Behlül kazandı. Ergün Gülenler’in ikinci oldu

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası’nın dördüncü ayağı dün (12 Ocak 2023 Perşembe) yapıldı.

Yenicami Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü ayağında birinciliği Mustafa Behlül kazandı. Ergün Gülenler’in ikinci olduğu dördüncü ayakta James AnthonyStoney üçüncülüğü kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.

Dördüncüm ayakta dereceye giren sporcular ve genel puan durumu şöyle:

1-Mustafa Behlül

2-Ergün Gülenler

3-James AnthonyStoney

4-Hüseyin Yönlüer



2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası

Adı-Soyadı 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta Toplam

1 Mustafa Behlül 0 20 20 20 60

2 Elmas Çocuk 5 16 16 7 44

3 Sedat Sedatgil 7 12 12 7 38

4 Ergün Gülenler 16 5 0 16 37

5 James Anthony Stone 12 9 0 12 33

6 Faik Amcaoğlu 20 7 0 0 27

7 Hüseyin Yönlüer 3 5 0 9 17

8 Orçun Bayram 0 7 9 0 16

9 Mehmet Tamer Kaya 9 0 0 5 14

10 Ali Çamlıbelli 0 5 0 7 12

11 Ali Yeşilada 5 5 0 0 10

12 Ertuğrul Kaya 5 0 0 5 10

13 Fatih Köse 5 0 0 5 10

14 Murat Çınaroğlu 3 7 0 0 10

15 RifatAksaç 3 0 0 7 10

16 Selahattin Tok 2 7 0 0 9

17 Berk Mohaç 3 0 0 5 8

18 Erşen Amcaoğlu 3 5 0 0 8

19 Halil Tuğcan 3 0 0 5 8

20 Derviş Çocuk 7 0 0 0 7

21 Latif Emiroğulları 7 0 0 0 7

22 Mehmet Sütçüler 0 0 7 0 7

23 Salih Sütçüler 0 0 7 0 7

24 Tanser Tilki 7 0 0 0 7

25 Ahmet Tekhanlı 5 0 0 0 5

26 Çağın Garanti 5 0 0 0 5

27 Derviş Erbolay 0 5 0 0 5

28 Erdoğan Afacan 0 5 0 0 5

29 Hakan Boral 5 0 0 0 5

30 Tonguz Çakmak 5 0 0 0 5

31 Hüseyin Basmacı 0 0 0 5 5

32 Hasan Mavigözlü 3 0 0 0 3

33 Kemal Hüdasoy 3 0 0 0 3

34 Korhan Şakir 3 0 0 0 3

35 Örge Volkan 3 0 0 0 3

36 Selçuk Amca 3 0 0 0 3

37 Serhat Altıntaş 3 0 0 0 3

38 Serkan Gürsun 3 0 0 0 3

39 Tahir Aktaş 3 0 0 0 3

40 Tahir Çaltinoğlu 3 0 0 0 3

41 Tuğrul Özer 3 0 0 0 3

