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Filede U16 Kız ve U17 Erkek Liglerinde maçlar hafta sonu

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Filede U16 Kız ve U17 Erkek Liglerinde maçlar hafta sonu
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Kız ve U7 Erkekler liglerine bu hafta sonu oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edilecek.
Ortaokullar arası Türkiye Şampiyonasına katılım gösterecek olan okullardaki sporcuları bulunan iki takımın bu hafta oynanması gereken müsabakaları ise 2 Mart tarihine ertelendiği bildirildi.
 
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