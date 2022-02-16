Filede U16 Kız ve U17 Erkek Liglerinde maçlar hafta sonu

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Kız ve U7 Erkekler liglerine bu hafta sonu oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edilecek.

Ortaokullar arası Türkiye Şampiyonasına katılım gösterecek olan okullardaki sporcuları bulunan iki takımın bu hafta oynanması gereken müsabakaları ise 2 Mart tarihine ertelendiği bildirildi.

