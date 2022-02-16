Sadrazam Kayalar takviyelerle güçlendi

Niyazi ERGÜLEN

İktisatbankası BTM Beyaz Grupta mücadele eden Sadrazam Kayalar (SAKA), ligde kalma hedefiyle ara transferde kadrosunu transferlerle güçlendirdi.

Sadrazam Kayalar ara transferde 6 transfer birden yaptı.Binatlı’dan Remzi Dalgıç bonservisli olarak transfer edilirken, Lapta’dan Doğuş Canbolat ve Hasan Ozansoy,Girne Halk Evi’nden SalahiGülay ve Ozanköy’den Uğur Tok kiralık olarak transfer edildi. Hasan Tarkan ise yeni lisans çıkardı.

Sadrazam Kayalar kulüp başkanı Orhan Dilek yaptıkları transferlerle güçlendiklerini ve hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.



