Filede U15 Erkeklerde şampiyon Çamlıkspor

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Erkekler Liginde Final Serisi üçüncü karşılaşması Cumartesi günü İskele Spor Salonunda Çamlık Spor(GMBÇS) ile Karpaz Gate Marina(KGM) arasında oynandı. Serinin ilk karşılaşmasını 3-2 kazanan KGM seride 1-0 üstünlük yakalamıştı. GMBÇS serinin ikinci karşılaşmasını 3-1 kazanarak seride durumu 1-1 getirmişti. Bugün oynanan Serinin üçüncü karşılaşmasından 3-0 üstünlükle ayrılan GMBÇS 2023-2024 Sezonu U15 Erkekler Ligi Şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara Kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.

