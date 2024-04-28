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Filede U15 Erkeklerde şampiyon Çamlıkspor

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Filede U15 Erkeklerde şampiyon Çamlıkspor
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Erkekler Liginde Final Serisi üçüncü karşılaşması Cumartesi günü İskele Spor Salonunda Çamlık Spor(GMBÇS)  ile Karpaz Gate Marina(KGM) arasında oynandı. Serinin ilk karşılaşmasını 3-2 kazanan KGM seride 1-0 üstünlük yakalamıştı. GMBÇS serinin ikinci karşılaşmasını 3-1 kazanarak seride durumu 1-1 getirmişti. Bugün oynanan Serinin üçüncü karşılaşmasından 3-0 üstünlükle ayrılan GMBÇS 2023-2024 Sezonu U15 Erkekler Ligi Şampiyonluğuna ulaştı.
Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara Kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.
 
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