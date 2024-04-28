Göztepe Süper Lig'de

Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest (Dk. 30 Fıratcan Üzüm), Heliton, Ogün Bayrak, Celil Yüksel (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 64 Doğan Erdoğan), Ümit Akdağ, Messaoud (Dk. 64 Lundqvist), Romulo (Dk. 81 Atınç Nukan)

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 88 Özgür Çek), Yiğit Efe Demir (Dk. 88 Oltan Karakullukçu), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Amilton, Oğuzhan Berber, Akabueze (Dk. 62 Rahman Buğra Çağıran), Ensar Kemaloğlu, Siliki (Dk. 46 Musa Çağıran), Melih Bostan (Dk. 62 Yatabare)

Goller: Dk. 77 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+3 Lundqvist (Göztepe)



Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Göztepe, Eyüpspor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

İzmir ekibinin gollerini 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3'te Lundqvist attı.

Göztepe, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Başkent ekibi ise 47 puanda kaldı.

