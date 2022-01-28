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Filede U14 Kızların şampiyonu Çamlık Spor

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Filede U14 Kızların şampiyonu Çamlık Spor
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar Final Serisi ikinci karşılaşmasında rakibi MSA’yı 25-20, 25-22 ve 25-18 lik set skorları ile 3-0 mağlup eden GMB Çamlık Spor seride durumu 2-0 yaparak 2021-2022 sezonu U14 Kızlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Mağusa Arena Salonunda oynanan müsabakayı 50’ e yakın sayrıcı takip etti. Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri Federasyon Başkanı Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi.
 
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