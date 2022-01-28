Filede U14 Kızların şampiyonu Çamlık Spor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar Final Serisi ikinci karşılaşmasında rakibi MSA’yı 25-20, 25-22 ve 25-18 lik set skorları ile 3-0 mağlup eden GMB Çamlık Spor seride durumu 2-0 yaparak 2021-2022 sezonu U14 Kızlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Mağusa Arena Salonunda oynanan müsabakayı 50’ e yakın sayrıcı takip etti. Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri Federasyon Başkanı Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.