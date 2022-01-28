Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, CTP milletvekili Doğuş Derya ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de koronavirüse yakalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, düzenli olarak yaptırdığı PCR testleri sonucu dün testinin pozitif çıktığını söyledi. Kendisinin ve ailesinin izole olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Kesinlikle, aşı önemli. Hatırlatma dozum da yapılmıştı, kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.DERYA DA POZİTİFÖte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya da corona virüse yakaladı. Haberi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duyuran Derya, test ve aşı çağrısı yaptı. Derya'nın paylaşımı şöyle “Birkaç gündür soğuk algınlığı semptomları yaşadığım için evdeydim, bugün (dün) çıkıp tedbir amaçlı PCR testi yaptırdım. Test sonucum Pozitif geldi. Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük... 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim. Testlerinizi ve aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin, maskecikleri çıkarmayın herkese kocaman sevgi”İLKER EDİP DE POZİTİF ÇIKTIBu arada Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, dün yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu. Edip, kendisi ile temas eden herkesin test yaptırmasını rica ederek, “Ne kadar dikkatli olursak olalım, rutin testlerimizi yaptırmakta fayda var. Karantina süresince evde izole olacağım” dedi. Öte yandan 23 Ocak’ta gerçekleştirilen genel seçimler sonrası Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP milletvekili Hakan Dinçyürek’in de testleri pozitif çıkmıştı.