Filede U14 Kızlar Ligi final serisi başladı

U14 Kızlar Ligi Final Serisi ilk maçını 3-1 GMBCS kazandı.
Mağusa Arena Salonun da önceki akşam oynanan U14 Kızlar Ligi Final Serisi ilk maçını rakibi MSA karşısında 3-1’lik skorla kazanan GMBÇS seride 1-0 lik avantajı yakaladı. Serinin 2. karşılaşması 28 Ocak Cuma akşamı saat 18.00 de Mağusa Arena da oynanacak. GMBÇS 2. Karşılaşmadan da galip ayrılması halinde 2021-2022 sezonu U14 Kızlar Ligi şampiyonluğunu elde edecek. MSA kazanması halinde şampiyonu belli edecek olan 3. karşılaşma 29 OCAK Cumartesi günü oynanacak.
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