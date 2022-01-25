Beyaz Grup’ta maçlar oynandı

Sonuçlar şöyle;
Doğancı 4-2 Sadrazam Kayalar
Yılmazköy 1-0 Denizli
Ozanköy 0-0 Tatlısu
Lapta 2-1 Tüfekçi Ortaköy
Dikmen Gücü 0-3 Karaoğlanoğlu
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
İktisatbank Kırmızı Grup’ta 7. Hafta maçları bugün oynanacak. Grupta maç programı şöyle
14.00 Mormenekşe Cemal Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Gülgün Süt Düzova (Necmi Bulut)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Türkmenköy-Geçitkale (Ferhat Tuna)
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Mehmetçik (Şakir Azizoğlu)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Vadili (Hakan Ünal)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Serdarlı (Mehmet V.Çelik)
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Tatlısu HOBSK
|7
|5
|2
|0
|15
|7
|8
|17
|2.
|Lapta TBSK
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|16
|3.
|Yılmazköy SK
|7
|4
|2
|1
|11
|5
|6
|14
|4.
|Ozanköy SK
|7
|3
|2
|2
|8
|7
|1
|11
|5.
|Karaoğlanoğlu SK
|7
|3
|1
|3
|15
|12
|3
|10
|6.
|Tüfekçi Ortaköy SK
|7
|3
|0
|4
|15
|15
|0
|9
|7.
|Denizli SK
|7
|2
|2
|3
|5
|7
|-2
|8
|8.
|Dikmen Gücü SK
|7
|1
|3
|3
|8
|12
|-4
|6
|9.
|Doğancı SK
|7
|2
|0
|5
|8
|14
|-6
|6
|10.
|Sadrazam Kayalar SK
|7
|0
|1
|6
|4
|18
|-14
|1