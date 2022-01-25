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Beyaz Grup’ta maçlar oynandı

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Beyaz Grup’ta maçlar oynandı
BTM Beyaz Grup'ta 7. Hafta maçları tamamlandı
Sonuçlar şöyle;
Doğancı 4-2 Sadrazam Kayalar
Yılmazköy 1-0 Denizli
Ozanköy 0-0 Tatlısu
Lapta 2-1 Tüfekçi Ortaköy
Dikmen Gücü 0-3 Karaoğlanoğlu
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
İktisatbank Kırmızı Grup’ta 7. Hafta maçları bugün oynanacak. Grupta maç programı şöyle
14.00 Mormenekşe Cemal Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Gülgün Süt Düzova (Necmi Bulut)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Türkmenköy-Geçitkale (Ferhat Tuna)
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Mehmetçik (Şakir Azizoğlu)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Vadili (Hakan Ünal)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Serdarlı (Mehmet V.Çelik)
 
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Tatlısu HOBSK 7 5 2 0 15 7 8 17
2. Lapta TBSK 7 5 1 1 13 5 8 16
3. Yılmazköy SK 7 4 2 1 11 5 6 14
4. Ozanköy SK 7 3 2 2 8 7 1 11
5. Karaoğlanoğlu SK 7 3 1 3 15 12 3 10
6. Tüfekçi Ortaköy SK 7 3 0 4 15 15 0 9
7. Denizli SK 7 2 2 3 5 7 -2 8
8. Dikmen Gücü SK 7 1 3 3 8 12 -4 6
9. Doğancı SK 7 2 0 5 8 14 -6 6
10. Sadrazam Kayalar SK 7 0 1 6 4 18 -14 1
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