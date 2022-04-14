Filede U-16 ve U-17 maçları oynandı

Voleybol U16 Kızlar ve U17 Erkekler Liglerine Çarşamba gecesi oynana üç maçla devam edildi.
U16 Kızlar Liginde Mağusa Spor Akademisi, Vakıflar’ı ve Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor da Maraş’ı ayni sonuçla 3-0 mağlup etti.
U17 Erkekler Liginde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Erenköy Spor Salonu’nda oynanan maçta Karpaz Gate Marina’yı 3-1 yendi.
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