All-Star’lar UKÜ’de parkeye çıkacak

Basketbol Federasyonu, All – Star organizasyonu düzenliyor.
ProLig’in devre ve UNİLİG’in de klasmanın sona ermesi ile gidilen arada All-Star organizasyonu gerçekleştiriyor.
All – Star mücadelesi 22 Nisan Cuma günü UKÜ Arena’da 20.00’de gerçekleşecek.
İki takımın koçları ve oyuncuları önümüzdeki günlerde belirlenip açıklanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.