All-Star’lar UKÜ’de parkeye çıkacak

Basketbol Federasyonu, All – Star organizasyonu düzenliyor.

ProLig’in devre ve UNİLİG’in de klasmanın sona ermesi ile gidilen arada All-Star organizasyonu gerçekleştiriyor.

All – Star mücadelesi 22 Nisan Cuma günü UKÜ Arena’da 20.00’de gerçekleşecek.

İki takımın koçları ve oyuncuları önümüzdeki günlerde belirlenip açıklanacak.

