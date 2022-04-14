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All-Star’lar UKÜ’de parkeye çıkacak

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All-Star’lar UKÜ’de parkeye çıkacak
Basketbol Federasyonu, All – Star organizasyonu düzenliyor.
ProLig’in devre ve UNİLİG’in de klasmanın sona ermesi ile gidilen arada All-Star organizasyonu gerçekleştiriyor.
All – Star mücadelesi 22 Nisan Cuma günü UKÜ Arena’da 20.00’de gerçekleşecek.
İki takımın koçları ve oyuncuları önümüzdeki günlerde belirlenip açıklanacak.
 
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