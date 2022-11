Filede maç tarihleri değişti

KKTC Voleybol Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul sınavları tarihlerinde yaptığı değişiklikten dolayı bazı müsabakaların tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı

KKTC Voleybol Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul sınavları tarihlerini 21-28 Kasım tarihlerine alınması nedeniyle 21-28 Kasım tarihlerinde daha önceden belirlenmiş olan müsabaka programında değişiklik yaparak bu müsabakaları öne alarak programı yeniden açıkladı.

Konuyla ilgili Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığının Eylül ayında yayınlamış olduğu yıllık çalışma takvimi içerisinde , okulların 1. Dönem Ara Sınav tarihleri 14-22 Kasım olarak belirtilmişti. Federasyonumuz bu tarihler arasında yılladır olduğu gibi çocuklarımızın sınav dönemlerinde her hangi bir mağduriyet yaşamamalarını göz önüne alarak her yıl olduğu gibi bu tarihler arasına lig müsabakası koymamıştır. Ancak geçen hafta sonu Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 14-22 Kasım olarak açıklanmış olan 1. Dönem Ara Sınav tarihlerinde değişiklik yaparak sınav tarihlerini 21-28 Kasım olarak değiştirmiştir. Federasyon olarak değişen bu sınav tarihleri nedeni ile Kulüplerimize bağlı öğrenci sporcuların bu değişiklikten dolayı sınav haftasında bir mağduriyet yaşamamaları açısından, 21-28 Kasım tarihlerinde daha önceden belirlenmiş olan müsabaka programında değişiklik yapılmıştır. Lig müsabaka tarihlerinde ki bu değişiklik Federasyonun uygulama şeklinden değil tamamı ile değişen sınav programı takviminden dolayı zorunlu olarak yapılmıştır. Voleybol camiasına saygı ile duyurulur.

Değişiklik yapılan müsabakaların yeni tarihleri

12 Kasım 2022 Cts MVOSD-MGA 13.00 U12 KIZ ARENA

12 Kasım 2022 Cts GMBÇS-MGA 14.30 U13 ERKEK ARENA

16 Kasım 2022 Çar ESENTEPE-KGM 18.00 B. BAYAN GİRNE

17 Kasım 2022 Per MGA-ESENTEPE SK 18.00 U16 KIZ AGRUBU ARENA

17 Kasım 2022 Per MVOSD-MSA 19.30 U16 KIZ AGRUBU ARENA

17 Kasım 2022 Per KGM-GMBÇS 18.00 U16 KIZ BGRUBU ESS

17 Kasım 2022 Per VAKIFLAR SK-KK 18.30 U16 KIZ BGRUBU ASS

17 Kasım 2022 Per KGM-DAÜ SK 19.30 U17 ERKEK ESS