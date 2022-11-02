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Çavuşoğlu Turunç’u kabul etti

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Çavuşoğlu Turunç’u kabul etti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Milli Boksör Metin Turunç’u kabul etti. Aralık ayında İstanbul’da ringe çıkacak olan Milli Boksör Metin Turunç’a şans ve başarı dileyen Çavuşoğlu, ülke gençlerinin bireysel sporlarda son dönemde elde ettikleri başarının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. Milli Boksör Metin Turunç’un yurtdışında ülkemizi başarı ile temsil ettiğini ve etmeye devam edeceğini söyleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, son dönemde Metin’in bayrağımızı yurtdışında dalgalandığını belirterek bu bağlamda milli boksöre bundan sonraki spor yaşantısında başarı diledi.
 
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