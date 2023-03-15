Filede heyecan tam gaz

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U – 18 Kızlar Ligi ve U-14 Kızlar Ligi’nde mücadele başladı.
Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmaları pazartesi akşamı oynanan iki karşılaşma ile başladı.
KarpazGate Marina(KGM) Erenköy de konuk ettiği K. Kaymaklı’yı 3-0 lık net skorla mağlup etti. Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ rakibi Vakıflar 'ı 3-0’lık skorla mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle kapattı.
U-14 KIZLAR LİGİNDE GECENİN GALİBİ GMBÇS
Şampiyon Melekler U14 Kızlar Liginde bu akşam oynanan karşılaşma da Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS ) rakibi MVOSD 'ni 3-0 mağlup etti.
Osman Çetintaş Büyükler Liginde Play Off Yarı Final Müsabakaları başladı. Büyükler Liginde heyecan bu akşam oynanacak iki maçla devam edecek.
PROGRAM
16 Mart Perşembe
Bayan - Vakıflar-Esentepe Saat 18.30 ASS
Erkek - Vakıflar-KGM Saat 20.00 ASS
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