Filede heyecan tam gaz

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U – 18 Kızlar Ligi ve U-14 Kızlar Ligi’nde mücadele başladı.

Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde ilk hafta karşılaşmaları pazartesi akşamı oynanan iki karşılaşma ile başladı.

KarpazGate Marina(KGM) Erenköy de konuk ettiği K. Kaymaklı’yı 3-0 lık net skorla mağlup etti. Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ rakibi Vakıflar 'ı 3-0’lık skorla mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle kapattı.

U-14 KIZLAR LİGİNDE GECENİN GALİBİ GMBÇS

Şampiyon Melekler U14 Kızlar Liginde bu akşam oynanan karşılaşma da Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS ) rakibi MVOSD 'ni 3-0 mağlup etti.

Osman Çetintaş Büyükler Liginde Play Off Yarı Final Müsabakaları başladı. Büyükler Liginde heyecan bu akşam oynanacak iki maçla devam edecek.

PROGRAM

16 Mart Perşembe

Bayan - Vakıflar-Esentepe Saat 18.30 ASS

Erkek - Vakıflar-KGM Saat 20.00 ASS

