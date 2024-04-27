banner913
banner932
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
14 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
16 0
 
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
Xiaomi vs. Apple: Akıllı telefon seçerken nelere dikkat edilmeli?
36 0
Mağusalılara halk plajı müjdesi
Mağusalılara halk plajı müjdesi
25 0
"Kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecek"
22 0
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
30 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
27 0
banner1012

Elbise dolabında yakalandı!

banner1020

Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden bir günde sahte hemşirelik diploması alan Anastasia Morozova'nın evine gitti. Kapıyı açan eşi, Morozova'nın alışverişe gittiğini söyledi. Ancak evde arama yapan polisler, Morozova'yı elbise dolabında saklanırken tespit etti

banner974
Elbise dolabında yakalandı!
banner971
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) sahte diploma alan Anastasia Morozova dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Zanlı daha öncede Girne’de  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği izni olmadan botoks yapmak suçundan tutuklanıp teminata bağlanmıştı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerinin yaptığı şikâyette zanlının 10 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmış gibi gösterildiğine, ancak 4 Kasım 2023 tarihinde 67 ders girişi yapılarak, hemşirelik fakültesinden bir günde mezun edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.
Polis, 25 Nisan’da zanlının evine gittiklerini, eşinin kapıyı açtığını zanlının alışverişe gittiği yönünde beyanda bulunmasına karşılık, evde yapılan aramada zanlının elbise dolabında bulunduğunu mahkemeye aktardı.
Polis, evde yapılan aramada diploma veya transkript bulamadıklarını belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde korktuğu için diplomasını komşusuna verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, komşuya verilen diplomanın bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Aralık 2023 tarihinde sahte belge düzenleyerek, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvuru yapıp, üye olduğunu kaydetti. Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ayda 20 bin TL karşılığında hemşirelik yapmak için anlaştığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının hem herhangi bir hastaya müdahale edip etmediği hem de ne kadar suç gelir elde ettiğinin araştırılabilmesi için aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.