Elbise dolabında yakalandı!

Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nden bir günde sahte hemşirelik diploması alan Anastasia Morozova'nın evine gitti. Kapıyı açan eşi, Morozova'nın alışverişe gittiğini söyledi. Ancak evde arama yapan polisler, Morozova'yı elbise dolabında saklanırken tespit etti

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) sahte diploma alan Anastasia Morozova dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlı daha öncede Girne’de Kıbrıs Türk Tabipler Birliği izni olmadan botoks yapmak suçundan tutuklanıp teminata bağlanmıştı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerinin yaptığı şikâyette zanlının 10 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmış gibi gösterildiğine, ancak 4 Kasım 2023 tarihinde 67 ders girişi yapılarak, hemşirelik fakültesinden bir günde mezun edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, 25 Nisan’da zanlının evine gittiklerini, eşinin kapıyı açtığını zanlının alışverişe gittiği yönünde beyanda bulunmasına karşılık, evde yapılan aramada zanlının elbise dolabında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, evde yapılan aramada diploma veya transkript bulamadıklarını belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde korktuğu için diplomasını komşusuna verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, komşuya verilen diplomanın bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Aralık 2023 tarihinde sahte belge düzenleyerek, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvuru yapıp, üye olduğunu kaydetti. Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ayda 20 bin TL karşılığında hemşirelik yapmak için anlaştığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının hem herhangi bir hastaya müdahale edip etmediği hem de ne kadar suç gelir elde ettiğinin araştırılabilmesi için aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

