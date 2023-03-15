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Pakistanlı öğrenciler DAÜ’de kriket turnuvasında buluştu

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Pakistan Öğrenci Topluluğu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kriket Turnuvası, bu yıl 11 – 12 Mart 2023 tarihlerinde, DAÜ Basketbol Kortları’nda gerçekleştirilirken “PeshawarZalmi” takımı şampiyon oldu

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Pakistanlı öğrenciler DAÜ’de kriket turnuvasında buluştu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Pakistan Öğrenci Topluluğu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kriket Turnuvası, bu yıl 11 – 12 Mart 2023 tarihlerinde, DAÜ Basketbol Kortları’nda gerçekleştirildi. Turnuvada “Karachi Kings”, “PeshawarZalmi”, “Islamabad United”, “LahoreQalandars”, “KashmirWarriors” ve “The Classic Seven” olmak üzere toplamda altı takım iki grupta mücadele etti. Turnuvanın birinci günü olan 11 Mart 2023 Cumartesi günü oynanan grup maçlarının ardından gruplarını birinci ve ikinci tamamlayan “LahoreQalandars”, “Islamabad United”, “PeshawarZalmi” ve “Karachi Kings” takımları yarı finale kalmaya hak kazandı.
“PESHAWAR ZALMİ” TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
Yarı final ve final karşılaşmaları 12 Mart 2023 Pazar günü yapıldı. Finale DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğluda katıldı. Final müsabakasında “LahoreQalandars” takımını mağlup eden “PeshawarZalmi” şampiyonluk kupasını elde etti. Turnuva ödül töreninde başarılı takımlara ve En İyi Vurucu, En İyi Top Atan Oyuncu ile En Skorer Oyuncu ödüllerini kazanan sporculara Prof. Dr. İşçioğlu ile Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’nden Cemre Mühendisoğlu tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.
 

Etiketler; #DAÜ #Pakistan #kriket
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