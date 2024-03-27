Dr. Küçük anısına yarıştılar

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından Dr. Fazıl Küçük anısına düzenlenen yılın ilk müsabakaları olan “2024 Kickboks Ligi 1. Ayak Müsabakaları ve 2. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası” Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 118 sporcunun ter döktüğü karşılaşmalarda Gazimağusa İhtisas Spor Derneği turu lider tamamladı

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu yılın ilk karşılaşmasını merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük anısına düzenledi. 2024 Kickboks Ligi 1. Ayak Müsabakaları ve 2. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası, 24 Mart Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

118 SPORCU TER DÖKTÜ

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra Federasyon Başkanı Ümit Nusret’in konuşmasına müteakip müsabakalara başlandı. Alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorisinde, Müzikli Form, Kreatif Form, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde gerçekleşen karşılaşmalarda 118 sporcu ter döktü.

GAZİMAĞUSA İHTİSAS SPOR DERNEĞİ LİDER TAMAMLADI

Dereceye giren sporculara madalyaları federasyon yetkilileri, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Dr. Fazıl Küçük’ün gelini Bilge Küçük tarafından verildi. Genel Klasmanda 147 puan elde eden Gazimağusa İhtisas Spor Derneği karşılaşmaları lider tamamlarken 115 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ikinci, 67 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği ise üçüncü oldu.



2024 Kickboks Ligi 1. Ayak Müsabakaları ve 2. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası’na katılan dernekler ve puan durumu aşağıdaki gibidir;

1. GAZİMAĞUSA İHTİSAS SPOR DERNEĞİ 147 PUAN

2. ERDEM AKADEMİ SPOR DERNEĞİ 115 PUAN

3. ŞİMŞEK SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ 67 PUAN

4. GÜZELYURT BULUT SPOR DERNEĞİ 36 PUAN

5. FERDİ 35 PUAN

6. CYPRUS BULL AN 5 PUAN

