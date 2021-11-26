Filede büyüklerde ikinci devre başladı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Liglerinde 2. devre karşılaşmaları 3 müsabaka ile başladı.
Erkeklerde haftanın en önemli maçı büyük çekişme içerisindegeçerken DAÜ, MSA’yı 3 – 2 mağlup etti.Erkekler Liginde Vakıflar Lefkoşa’da konuk ettiği KGM’yi 3 – 0 mağlup etti.
Kadınlarda ise günün tek maçında KGM rakibi Vakıflar'ı 3 – 1’lik skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Voleybol U14 Kızlar Liginde 6. hafta müsabakaları bu akşam oynanacak. Voleybol U18 Kızlar Liginde ise 6. hafta müsabakaları Pazartesi akşamı oynanacak.
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