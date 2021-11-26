Bisiklet Federasyonunda genel kurul zamanı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu genel kurulu 17 Aralık 2021 Cuma tarihinde gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Türk Bisiklet Federasyonu lokalinde17 Aralık 2021, Cuma Saat: 19:00’daüye kulüplerin birer temsilci katılımı ile gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı gündemi şöyle:

GÜNDEM:

1. Açılış

2. Divanın Oluşturulması

2. Faaliyet raporunun sunumu ve aklanması

3. Mali raporun sunumu ve aklanması

4. Başkan adaylarının tanıtımı

5. Başkan seçimi

6. Disiplin ve Denetleme Kurulunun seçimi

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış



