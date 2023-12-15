Filede Büyükler Ligi 11. Hafta programında zorunlu değişiklik

KKKTC Voleybol Federasyonu Büyükler Ligi 11. Hafta programında zorunlu değişiklik yapıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan duyuru şöyle:

“18-19 Aralık tarihlerinde Okullararası Lise Finallerinin oynanacak olması ve 4’lü finale yükselen okullarımızda kulüplerimiz de oynayan çok sayıda sporcu olması sebebi ile aynı gün oynanması gereken 11. Hafta müsabakalarının bir kısmında tarih ve saat değişikliği yapılması zorunlu olmuştur.

Buna göre Büyükler 11. hafta Programı şu şekilde olacaktır.

19 ARALIK SALI

Vakıflar-UKÜ BAYAN

Saat 18.00 ASS

DAU-GMBÇS ERKEK

Saat 19.00 LMPS

20 ARALIK ÇARSAMBA

KK-DAÜ BAYAN

Saat 18.00 ASS

Vakiflar-KGM ERKEK

Saat 19.30 ASS

MSA-GMBÇS BAYAN

Saat 18.00 ARENA

22 ARALIK CUMA

KGM -Esentepe BAYAN

Saat 18.30 ESS

NOT ( Cumartesi oynanacak olan U12 Kız Finali neticelenirse bu maç 21 Aralık da aynı Salon ve saatte oynanacak)

