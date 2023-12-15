Filede Büyükler Ligi 11. Hafta programında zorunlu değişiklik

KKKTC Voleybol Federasyonu Büyükler Ligi 11. Hafta programında zorunlu değişiklik yapıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan duyuru şöyle:
“18-19 Aralık tarihlerinde Okullararası Lise Finallerinin oynanacak olması ve 4’lü finale yükselen okullarımızda kulüplerimiz de oynayan çok sayıda sporcu olması sebebi ile aynı gün oynanması gereken 11. Hafta müsabakalarının bir kısmında tarih ve saat değişikliği yapılması zorunlu olmuştur.
Buna göre Büyükler 11. hafta Programı şu şekilde olacaktır.
19 ARALIK SALI
Vakıflar-UKÜ BAYAN
Saat 18.00 ASS
DAU-GMBÇS ERKEK
Saat 19.00 LMPS
20 ARALIK ÇARSAMBA
KK-DAÜ BAYAN
Saat 18.00 ASS
Vakiflar-KGM ERKEK
Saat 19.30 ASS
MSA-GMBÇS BAYAN
Saat 18.00 ARENA
22 ARALIK CUMA
KGM -Esentepe BAYAN
Saat 18.30 ESS
NOT ( Cumartesi oynanacak olan U12 Kız Finali neticelenirse bu maç 21 Aralık da aynı Salon ve saatte oynanacak)
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