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Puma Kadınlar Ligi'nde 11 takım mücadele edecek

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Puma Kadınlar Ligi'nde başvurular tamamlandı. 6-7 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi’nde bu sezon 11 takım mücadele edecek

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Puma Kadınlar Ligi'nde 11 takım mücadele edecek
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun başvuruları tamamlandı. Ligde bu sezon 11 takım mücadele edecek. 6-7 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi geçtiğimiz sezonki statüsü ile oynanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak normal sezonun ardından ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar birbirileriyle eşleşerek finale çıkmak için mücadele edecek.
FİKSTÜR 20 ARALIK 2023 TARİHİNDE ÇEKİLECEK
Puma Kadınlar Ligi'nde transfer dönemi 29 Aralık 2023 Cuma günü tamamlanırken, takımlar 25 kişilik futbolcu listelerini 25 Aralık 2023 Pazartesi gününe kadar KTFF'ye ulaştırmakla mükellef olacak. Bu sezon da geçen sezon olduğu gibi 3 yabancı futbolcu hakkı kulüplere verilirken, Puma Kadınlar Ligi'nin fikstür çekimi 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.
11 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Yeni sezonda Puma Kadınlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar şöyle; 1461 İskele Trabzonspor, Alsancak Yeşilova SK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı TSK, Mağusa Spor Akademisi, Miracle Değirmenlik SK, Taşkınköy SK, T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK, Vadili TÇBSK, Yonpaş Dumlupınar TSK
 
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