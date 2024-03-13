Filede 22. Hafta karşılaşmaları tamamlandı

KKTC Voleybol federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar ve U15 Erkekler Liginde oynanan 3 karşılaşma ile 22. Hafta karşılaşmaları tamamlandı.
U15 Erkeklerde Karpaz Gate Marina(KGM) Erenköy de Maraş Gençlik(MGSK)’nü 3-0 mağlup etti.
U14 Kızlarda DAÜ, Çamlık Spor(GMBÇS)’u, Vakıflar ise MVOSD aynı sonuçla 3-0 mağlup etti.
Voleybol Liglerine bu hafta sonu oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek.
23. HAFTA PROGRAMI
15 Mart Cuma
U18 Kızlar
Vakıflar- DAÜ 18.00 ASS
KGM-MGSK 18.30 ESS
GMBÇS-KK 18.00 ARENA
U19 Erkekler
GMBÇS-DAÜ 19.30 ARENA
16 Mart Cumartesi
U14 Kızlar
GMBÇS-KGM 13.00 ARENA
KK-DAÜ 13.00 NTSS
Vakıflar-MGSK 14.30 NTSS
U15 Erkekler
GMBÇS-KGM 14.30 ARENA
DAÜ-MGSK 13.00 LMPS
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