Filede 22. Hafta karşılaşmaları tamamlandı

KKTC Voleybol federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar ve U15 Erkekler Liginde oynanan 3 karşılaşma ile 22. Hafta karşılaşmaları tamamlandı.

U15 Erkeklerde Karpaz Gate Marina(KGM) Erenköy de Maraş Gençlik(MGSK)’nü 3-0 mağlup etti.

U14 Kızlarda DAÜ, Çamlık Spor(GMBÇS)’u, Vakıflar ise MVOSD aynı sonuçla 3-0 mağlup etti.

Voleybol Liglerine bu hafta sonu oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek.

23. HAFTA PROGRAMI

15 Mart Cuma

U18 Kızlar

Vakıflar- DAÜ 18.00 ASS

KGM-MGSK 18.30 ESS

GMBÇS-KK 18.00 ARENA

U19 Erkekler

GMBÇS-DAÜ 19.30 ARENA

16 Mart Cumartesi

U14 Kızlar

GMBÇS-KGM 13.00 ARENA

KK-DAÜ 13.00 NTSS

Vakıflar-MGSK 14.30 NTSS

U15 Erkekler

GMBÇS-KGM 14.30 ARENA

DAÜ-MGSK 13.00 LMPS

