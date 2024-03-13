2024 Büyükler Tenis Ligi 6 takımla oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2024 Büyükler Ligi toplantısı KKTF Yönetim Kurul ile Kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve antrenörlerin katılımı ile birlikte federasyon binasında gerçekleşti. Toplantıda ligin formatı ile ilgili konular görüşüldü.

KKTF 2024 Büyükler Ligi Girne Amerikan Üniversitesi, Pakan Spor Kulübü Derneği, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü takımlarının katılımı ile gerçekleşecek.

6 Takımlı 3 erli 2 grup şeklinde maçlar oynanacak, grup maçları sonucunda çapraz eşleşmeler ile play off yarı final maçlarının ardından final karşılaşması oynanacak.

KKTF 2024 Büyükler Ligi Nisan ayında oynanacak grup maçları ile başlayacak.

