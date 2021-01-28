Fenerbahçe’yi eleyen Apoel finalde

Voleybolda Apoel E – spor takımı ile Fenerbahçe E – spor takımı VPL Şampiyonlar Liginde karşı karşıya geldiler.
Maçı baştan sona üstün götüren Apoel, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek adını VPL Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmayı başardı. Apoel'in resmi hesabından canlı yayınlanan mücadeleyi Güney'de binlerce kişi canlı takip etti.
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