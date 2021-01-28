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Hakan Hayrettin tepkili

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Hakan Hayrettin tepkili
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İngiltere Ulusal Lig yönetim kurulunun kulüplerden yapılan geri bildirimlerin değerlendirilmesinin ardından, Kuzey / Güney Liglerini iki haftalık süreyle durdurulması kararına Kıbrıslı Türkler’in çalıştırdığı ve forma giydiği Kuzey Ligi takımı Maidstone United Takımından tepki geldi.
Zihni Temelci’nin formasını giydiği Maidstone United’ın Kıbrıslı Türk teknik adamı Hakan Hayrettin, maçlar resmen ertelenmesine tepki gösterirken, “Biz duruyorsak, Ulusal Lig de kesinlikle durmalıydı. Ne fark eder? Onlar elit, biz elitiz.” ifadelerini kullandı.
 
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