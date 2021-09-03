Dünyada Fırtınalar Estiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının Başarılı Kadrosu

Her zaman bize gururlandıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını kısaca tanıyalım.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının geçmişten bugüne, her zaman daha da gelişerek yepyeni başarılara imza atıyor. Bu başarıların ilki, 2003 yılında kazanılan Avrupa Şampiyonası ikinciliğiydi. Ancak Filenin Sultanları bunun son olmaması konusunda kararlıydı. Öyle de oldu, ilerleyen yıllarda başarılar devam etti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Ligi’nde 2009 ve 2011 yıllarında ikinci, 2010’da ise üçüncü oldu. 2013 yılındaki Akdeniz Oyunları’nda ikinci olma başarısı gösterdi. 2015 Avrupa Oyunları’nda şampiyon olarak bir ilke imza attı. Ayrıca 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi’nde ikinci ve 2021 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu. Şimdi ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda rakiplerine şans tanımayarak yarı finale yükseldi. İşte Filenin Sultanları hakkında kısa bilgiler.

1. Simge Şebnem Aköz

23 Nisan 1991 yılında doğan Simge Şebnem Aköz, libero pozisyonunda görev almaktadır. 1.68 m boyundaki oyuncu, milli takım ile katıldığı organizasyonlarda hep iyi bir performans sergiledi. Öyle ki, 2019 Avrupa Şampiyonası, 2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri’nde gösterdiği performans sayesinde “en iyi libero” ödülüne layık görüldü.

2. Eda Erdem

22 Haziran 1987 yılında doğan Eda Erdem, Filenin Sultanları denince akla gelen ilk oyuncu olmayı başarmıştır. 1.88 m boyundaki oyuncu, “orta oyuncu” pozisyonunda görev almaktadır. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı olan Eda Erdem sayısız başarıya sahiptir. Ayrıca milli takım ile 300’den fazla maça çıkmıştır.

3. Cansu Özbay

17 Ekim 1996 yılında doğan Cansu Özbay, pasör pozisyonunda görev almaktadır. 1.82 m boyundaki oyuncu, 2018 ve 2019 Türkiye Ligi’nde “en iyi pasör” seçilmiştir. Ayrıca 2018 FIVB Milletler Ligi’nde “en iyi pasör” ödülüne layık görülmüştür.

4. Hande Baladın

1 Eylül 1997 yılında doğan Hande Baladın, smaçör pozisyonunda görev almaktadır. 1,89 m boyundaki oyuncu milli takım ile birlikte birçok başarı elde etmiştir. Ayrıca 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası’nda “en değerli oyuncu” ve “en iyi smaçör” seçilmiştir.

5. Ayça Aykaç

27 Şubat 1996 yılında doğan Ayça Aykaç, libero pozisyonunda oynamaktadır. 1.76 m boyundaki oyuncu, şu anda VakıfBank SK forması giymektedir.

6. Meliha İsmailoğlu

17 Eylül 1993 yılında doğan Meliha İsmailoğlu, smaçör pozisyonunda görev almaktadır. 1.89 m boyundaki oyuncu, 2012’de Balkan Şampiyonluğu ve 2014’te Avrupa Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca 2009 ve 2011 yıllarında Bosna Hersek’te “yılın voleybolcusu” seçilmiştir.

7. Meryem Boz

3 Şubat 1988 yılında doğan Meryem Boz, pasör çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. 1.94 m boyundaki oyuncu, Filenin Sultanları için bir simge haline gelmiştir. Öyle ki, tıpkı Eda Erdem gibi milli takım ile sayısız başarıya imza atmıştır. Ayrıca en son elde ettiği bireysel başarı, milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmesidir.

8. Zehra Güneş

7 Temmuz 1999 yılında doğan Zehra Güneş, milli takımın en genç oyuncularından biridir. 1.97 m boyundaki oyuncu, “orta oyuncu” pozisyonunda görev almaktadır. Zehra Güneş’in kariyerinde birçok başarı vardır. Bunun en büyük örneklerinden biri ise U23 takımıyla yaşadığı dünya şampiyonluğudur.

9. Ebrar Karakurt

17 Ocak 2000 yılında doğan Ebrar Karakurt, pasör çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. 1.96 m boyundaki oyuncu, genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atmıştır. Ebrar Karakurt, şu anda İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara’nın oyuncusudur.

10. Yasemin Güveli

5 Ocak 1999 yılında doğan Yasemin Güveli, orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. 1.87 m boyundaki oyuncu, Eczacıbaşı altyapısından yetişmiştir ve Eczacıbaşı’nda forma giymektedir. Yasemin Güveli genellikle yaptığı bloklarla adından söz ettirmektedir.

11. Buse Ünal

29 Temmuz 1997 yılında doğan Buse Ünal, pasör pozisyonunda görev almaktadır. 1.86 m boyundaki oyuncu, Fenerbahçe Opet’te forma giymektedir. Genç yaştan itibaren başarılı performanslar sergileyen oyuncu, 2018’den bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın formasını giymektedir.

12. İlkin Aydın

5 Ocak 2000 yılında doğan İlkin Aydın, smaçör pozisyonunda görev almaktadır. 1.83 m boyundaki oyuncu, Galatasaray’da forma giymektedir. İlkin Aydın, hiç kuşkusuz uzun süre milli formayı terletecektir.

13. Tuğba Şenoğlu

2 Şubat 1998 yılında doğan Tuğba Şenoğlu, smaçör pozisyonunda oynamaktadır. 1.84 m boyundaki oyuncu, Vakıfbank’ta forma giymektedir. Genç yıldız, hiç şüphe yok ki, başarılı performansı sayesinde çok uzun bir süre Filenin Sultanları adı içinde yer alacaktır.

14. Beliz Başkır

26 Aralık 1998 yılında doğan Beliz Başkır, “orta oyuncu” pozisyonunda görev almaktadır. 1.95 m boyundaki oyuncu, Fenerbahçe Opet’te forma giymektedir.