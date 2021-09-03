3x3 heyecanı Girne’de yaşanıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve son olarak Tokyo’da düzenlenen olimpiyatlarda branşlar arasına giren 3x3 turnuvası Girne’de devam ediyor. Yoğun bir hazırlık dönemi sonrasında Çarşamba günü başlayan ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada U15 ve U17 kategorilerindeki maçların yanı sıra bugün ve yarın büyükler ve masterler kategorilerinde final karşılaşmaları oynanacak.Basketbol Federasyonu tarafından özel olarak ülkemize getirilen ve Ramadan Cemil Meydanı’na kurulan zeminde oynanan turnuva bir ilk olma özelliği taşıyor. FIBA resmi 3x3 zemininde resmi toplarla oynanan ve led skorbordda skorların, sürelerin uluslararası kurallara göre yansıtıldığı maçlar büyük beğeni topluyor. Etkinliğe çok sayıda genç ve aileleri katılım gösterirken müsabakalarda büyük çekişme yaşanıyor.KKTC Basketbol Federasyonu, organizasyon ile ilgili aldığı Covid-19 önlemlerini sıkı bir şekilde uyguluyor. Maçlarda yer alan sporculardan negatif PCR test sonucu istendi. Ayrıca maçların yapıldığı alana izleyiciler Adapass uygulaması ile alınarak müsabakaları izlemeleri sağlandı.Girne’de düzenlenen turnuvaya ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TB) 3x3 konusunda uzman A lisanslı hakemlerden Murat Ciner de katılım gösterdi. Ciner Çarşamba günü KKTC Basketbol Federasyonu hakemlerine 3x3 kuralları hakkında kurs verdi. Ciner ayrıca turnuva öncesi demo maçla seyircilere ve oyunculara da kuralları anlattı.