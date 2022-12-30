DAÜ yılı galibiyetlerle kapattı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Erkekler Liginde klasman müsabakasında DAÜ, Vakıflar’ıkonuk etti. Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynanan DAÜ, Vakıflar maçı ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı. DAÜ,Vakıflar’ı 3 – 1 mağlup ederek, 2022 yılını galibiyetle tamamladı. DAÜ U-16 Kız ve U-17 Erkek ligi maçlarını da kazandı.
Haftanın toplu sonuçları şöyle:
KGM 1 Esentepe 3 Büyük Bayan
DAÜ 3 Vakıflar 1 Büyük Erkek
MSA 0 – Esentepe 3 U16 Kız
DAÜ 3 – MSOVD 0 U16 Kız
DAÜ 3 – KGM 1 U 17 Erkek
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