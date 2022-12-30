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YDÜ potada Soyer’i farklı geçti

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YDÜ potada Soyer’i farklı geçti
Basketbol Liglerine Perşembe gecesi de devam edildi.
U 20 Erkekler Liginin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi kendi salonunda karşılaştığı Soyerspor’u 69 sayı farkla 102-33 yenerek zirvedeki yerini korudu.
U 15 Erkekler Ligi Kırmızı Grupta yer alan mücadelede lider Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği karşısında 96-24 kazandı ve 8.haftayı da zirvede tamamladı.
 
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