YDÜ potada Soyer’i farklı geçti

Basketbol Liglerine Perşembe gecesi de devam edildi.
U 20 Erkekler Liginin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi kendi salonunda karşılaştığı Soyerspor’u 69 sayı farkla 102-33 yenerek zirvedeki yerini korudu.
U 15 Erkekler Ligi Kırmızı Grupta yer alan mücadelede lider Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği karşısında 96-24 kazandı ve 8.haftayı da zirvede tamamladı.
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