DAÜ Lefkoşa deplasmanından çifte galibiyetle döndü

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen voleybol liglerinde önceki akşam Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler Ligi mücadeleleri oynandı.
Büyük Bayanlar Voleybol Ligi’nde önceki akşam oynanan karşılaşmalarda Esentepe Girne de konuk ettiği UKÜ 'ni 3-0(25-22, 25-21,25-21) mağlup ederken, DAÜ Lefkoşa deplasmanındaVakıflar'ı aynı sonuçla 25-18, 25-13, 25-21 setlerle 3-0 mağlup etti.
Erkeklerde ise DAÜ çok çetin bir mücadelenin ardından Vakıflar'ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın setleri 25-17, 23-25, 20-25 , 26-24 ve 15-13 DAÜ lehine sonuçlandı .
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