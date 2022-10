Vücutcular, milli takım için yarıştılar

Ülkemizin birçok başarılı sporcusunun milli takım seçmeleri için kıyasıya yarıştığı şampiyona izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunun “Dr.Kemal Demirciler” anısına düzenlediği KKTC fitnes ve vücut geliştirme şampiyonası ve milli takım seçmeleri geçtiğimiz haftasonu Girne de gerçekleşti.Ülkemizin birçok başarılı sporcusunun milli takım seçmeleri için kıyasıya yarıştığı şampiyona izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü.Oldukça çekişmeli geçen şampiyona sonrasında elde edilen dereceler;MASTER ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME AÇIK SİKLET1. Hüseyin Çokbilen2. Ekrem KaramehmetoğluBÜYÜK ERKEKLER KLASİK FİZİK1. Tugay MayınBÜYÜK ERKEKLER KLASİK VÜCÜT GELİŞTİRME AÇIK SİKLET1. İsmail Yahat2. Hakan Hacımusaoğlu3. Şener DikerBÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 80 KG1. Göksel ŞahanBÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 90 KG1. Jovic FGB BesongGENÇ ERKEKLER ATLETİK FİZİK 16-20 YAŞ AÇIK SİKLET1. Doğancan Karakaya2. Ali EkremGENÇ ERKEKLER ATLETİK FİZİK 21-23 YAŞ AÇIK SİKLEK1. Muhammed Bestami Alın2. Nihat Özyürekliler3. SomtojiIronsiBÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK UP TO 1.70CM1. Mehmet Kan2. Çetin Keskinel3. Mehmet Şanverdi4. Salih Akif5. VisendMukuvere6. Frank ChilombakweBÜYÜK BAYANLAR BİKİNİ1. Özen Güneralp2. Yeşim Çelikiz KaramehmetoğluBÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK UP TO 1.76CM1. Memduh Paşa2. Batuhan Dağhanlı3. Anıl Kartal4. Yusuf Üçokka5. Mehmet AyBÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK UP TO 1.80CM1. Hilal Tufehe2. Mehmet Davulcular3. Muhammed AdmanBÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK OVER 1.82CM1. Bektaş Kutu2. Rifat Karaca