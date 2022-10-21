Vücutcular, milli takım için yarıştılar

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunun “Dr.Kemal Demirciler” anısına düzenlediği KKTC fitnes ve vücut geliştirme şampiyonası ve milli takım seçmeleri geçtiğimiz haftasonu Girne de gerçekleşti.
Ülkemizin birçok başarılı sporcusunun milli takım seçmeleri için kıyasıya yarıştığı şampiyona izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü.
Oldukça çekişmeli geçen şampiyona sonrasında elde edilen dereceler;
MASTER ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME AÇIK SİKLET
1. Hüseyin Çokbilen
2. Ekrem Karamehmetoğlu
BÜYÜK ERKEKLER KLASİK FİZİK
1. Tugay Mayın
BÜYÜK ERKEKLER KLASİK VÜCÜT GELİŞTİRME AÇIK SİKLET
1. İsmail Yahat
2. Hakan Hacımusaoğlu
3. Şener Diker
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 80 KG
1. Göksel Şahan
BÜYÜK ERKEKLER VÜCUT GELİŞTİRME 90 KG
1. Jovic FGB Besong
GENÇ ERKEKLER ATLETİK FİZİK 16-20 YAŞ AÇIK SİKLET
1. Doğancan Karakaya
2. Ali Ekrem
GENÇ ERKEKLER ATLETİK FİZİK 21-23 YAŞ AÇIK SİKLEK
1. Muhammed Bestami Alın
2. Nihat Özyürekliler
3. SomtojiIronsi
BÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK UP TO 1.70CM
1. Mehmet Kan
2. Çetin Keskinel
3. Mehmet Şanverdi
4. Salih Akif
5. VisendMukuvere
6. Frank Chilombakwe
BÜYÜK BAYANLAR BİKİNİ
1. Özen Güneralp
2. Yeşim Çelikiz Karamehmetoğlu
BÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK UP TO 1.76CM
1. Memduh Paşa
2. Batuhan Dağhanlı
3. Anıl Kartal
4. Yusuf Üçokka
5. Mehmet Ay
BÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK UP TO 1.80CM
1. Hilal Tufehe
2. Mehmet Davulcular
3. Muhammed Adman
BÜYÜK ERKEKLER ATLETİK FİZİK OVER 1.82CM
1. Bektaş Kutu
2. Rifat Karaca
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