DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon

Türkiye Üniversiteler 1. Ligi’nde mücadele eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Erkek Voleybol Takımı, 7 üniversitenin katıldığı turnuvada şampiyon oldu ve bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. Grubunu birinci sırada tamamlayan DAÜ, ilk gün karşılaşmasında Süleyman Demirel Üniversitesi’ni 3-0 yenerek, 15 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 16:00’da, ev sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi ile yarı finalde karşı karşıya geldi. Bu maçtan da 3-0 galip ayrılan DAÜ, 16 Aralık 2022 Cuma günü, saat 16:00’da oynanan final müsabakasında, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi’ni 25-22, 25-22 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu ve bir üst kategoriye terfi etti.
“VOLEYBOL TAKIMIMIZI KUTLUYORUM”
Takım antrenörü Ecevit Cankat, şampiyonluğun ardından yapmış olduğu açıklamada, böyle önemli bir turnuvada bir şampiyonluk kupasını daha DAÜ’ye getirecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Cankat, uzun zamandır yatırım yaptıkları altyapının meyvelerini vermeye başladığını ifade ederek, özveriyle çalışan tüm sporcularını tebrik etti. Cankat aynı zamanda desteklerinden ötürü DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne ve DAÜ Rektörlüğü’ne de teşekkürlerini iletti. DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da DAÜ Erkek Voleybol takımının elde ettiği şampiyonluğun tesadüf olmadığını vurgulayarak, takım antrenörü Cankat ile sporcuları gönülden tebrik etti. Konnolu, DAÜ spor takımlarının her alanda her zaman şampiyon olmayı hedeflediğinin altını çizerek, takımlara verdikleri destekleri daima sürdüreceklerini kaydetti
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