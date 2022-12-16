Dartsta ikinci ayak Behlül’ün

Minareliköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ikinci ayak müsabakalarında Mustafa Behlül şampiyon oldu. Elmas Çocuk ikinciliği elde etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakaları dün (15 Aralık 2022 Perşembe) yapıldı.

Minareliköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ikinci ayak müsabakalarında Mustafa Behlül şampiyon oldu.

On beş sporcunun katıldığı müsabakalarda ikinciliği Elmas Çocuk, üçüncülüğü Sedat Sedatgil elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu tarafından verildi.

İkinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve genel puan durumunda ilk sekizde bulunan sporcular şöyle:

1-Mustafa Behlül

2-Elmas Çocuk

3-Sedat Sedatgil

4-James AnthonyStoney



Oyuncu 1.ayak 2.ayak Puan

1.Faik Amcaoğlu 20 7 27

2.Elmas Çocuk 5 16 21

3.Ergün Gülenler 16 5 21

4.J.Anthony Stone 12 9 21

5.Mustafa Behlül 0 20 20

6.Sedat Sedatgil 7 12 19

7.Ali Yeşilada 5 5 10

8.Murat Çınaroğlu 3 7 10

