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Çamlıkspor ile DAÜ final kapısını araladılar

Büyükler Play Off Yarı Final ilk karşılaşmaları Salı akşamı oynanırken, bayanlarda ve erkeklerde Çamlıkspor ile DAÜ takımları rakiplerini yenerek final için büyük avantaj yakaladılar

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Çamlıkspor ile DAÜ final kapısını araladılar
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Play Off Yarı Final ilk karşılaşmaları Salı akşam Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve Arena Spor Salonu’nda oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.
Bayanlarda Çamlıkspor rakibi Karpaz Gate Marina(KGM)’yı 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı. Gecenin diğer bayan karşılaşmasında DAÜ zorlu bir mücadelenin ardından Esentepe'yi 3-2 mağlup etti ve seride 2-0’lık avantajı yakaladı.
Erkeklerde Çamlıkspor, güçlü rakibi Vakıfları 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.
DAÜ evinde konuk ettiği Karpaz Gate Marina(KGM)’yı 3-0 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük yakaladı.
Büyükler play Off Yarı FInal 2. karşılaşmaları gelecek hafta oynanacak.
Gecenin toplu sonuçları
Büyük Bayanlar
GMBÇS 3 KGM 1
DAÜ 3 ESENTEPE 2
Büyük Erkekler
GMBÇS 3 VAKIFLARI 1
DAÜ 3 KGM 0
 
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