Çamlıkspor ile DAÜ final kapısını araladılar

Büyükler Play Off Yarı Final ilk karşılaşmaları Salı akşamı oynanırken, bayanlarda ve erkeklerde Çamlıkspor ile DAÜ takımları rakiplerini yenerek final için büyük avantaj yakaladılar

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Play Off Yarı Final ilk karşılaşmaları Salı akşam Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve Arena Spor Salonu’nda oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Bayanlarda Çamlıkspor rakibi Karpaz Gate Marina(KGM)’yı 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı. Gecenin diğer bayan karşılaşmasında DAÜ zorlu bir mücadelenin ardından Esentepe'yi 3-2 mağlup etti ve seride 2-0’lık avantajı yakaladı.

Erkeklerde Çamlıkspor, güçlü rakibi Vakıfları 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.

DAÜ evinde konuk ettiği Karpaz Gate Marina(KGM)’yı 3-0 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Büyükler play Off Yarı FInal 2. karşılaşmaları gelecek hafta oynanacak.

Gecenin toplu sonuçları

Büyük Bayanlar

GMBÇS 3 KGM 1

DAÜ 3 ESENTEPE 2

Büyük Erkekler

GMBÇS 3 VAKIFLARI 1

DAÜ 3 KGM 0

