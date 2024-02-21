Bu kez kaybettik: 61-44

Basketbol U 16 Erkek Karmamız ikini maçında Çukurova Üniversitesi’ne 61-44 kaybetti.

Konya’da devam eden bölge şampiyonasında ilk maçında 60-55 kazanan takımız bugün oynadığımız maçı kaybetti.

Takımımız grubundaki üçüncü maçını Kayseri Gelişim ile yapacak.

