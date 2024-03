Büyükler Liginde Play Off Final serisi başlıyor

Voleybol Ligleri 24. Hafta Programına 11 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük Bayan ve Büyük Erkeklerde, GMBÇS ile DAÜ arasında oynanacak olan Play Off Final Serisi ilk karşılaşmaları 19 Mart Salı akşamı oynanacak. Final Serisinde 3’e ulaşan takım 2023-2024 Lig Şampiyonluğunu elde edecek. DAÜ Bayanlarda ve Erkeklerde seriye lig klasmanında elde ettiği avantaj ile 1-0 üstün başlayacak. Play Off Final Serisi 2. karşılaşmaları 21 Mart Perşembe akşamı oynanacak.

U14 Kızlar, U18 Kızlar, U15 Erkekler ve U19 Erkeklerde Lig Klasmanı bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak. U14 Kızlar ve U18 Kızlarda Gruplarında ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar yarı finale yükselecek.

U14 Kızlar A Grubunda KGM Grubu lider tamamlamayı garantiledi. 2. sırayı elde edecek olan takım hafta sonu oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

U14 Kızlar B Grubunda MGSK Grubu lider tamamlamayı garantiledi. Vakıflar son maç öncesinde 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

U18 Kızlar da A ve B Grubunda ilk iki sıra bu hafta oynanacak olan müsabakalardan sonra belli olacak. A Grubunda DAÜ ile KGM ,B Grubunda GMBÇS ile Esentepe Grup Birinciliği için hafta sonu karşı karşıya gelecek.

24. Hafta Programı

19 Mart Salı

Büyük Bayan Play Off Final Serisi 1. Maç

DAÜ-GMBÇS 18.00 LMPS

Büyük Erkekler Play Off Final Serisi 1. Maç

DAÜ-GMBÇS 19.30 LMPS

21 Mart Perşembe

Büyük Bayan Play Off Final Serisi 2. Maç

GMBÇS-DAÜ 18.00 ARENA

Büyük Erkekler Play Off Final Serisi 2. Maç

GMBÇS-DAÜ 19.30 ARENA

22 Mart Cuma

U18 Kızlar

DAÜ-KGM 18.00 LMPS

MGSK-Vakıflar 18.00 ARENA

Esentepe-GMBÇS 18.30 ASS

U19 Erkek

DAÜ-KGM 19.30 LMPS

23 Mart Cumartesi

U14 Kızlar

GMBÇS-KK 13.00 ARENA

MVOSD-MGSK 14.30 ARENA

KGM-DAÜ 13.00 ESS

U15 ERKEK

KGM-DAÜ 14.30 ESS

MGSK-GMBÇS 16.00 ARENA