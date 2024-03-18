Büyükler Liginde Play Off Final serisi başlıyor

Voleybol Ligleri 24. Hafta Programına 11 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük Bayan ve Büyük Erkeklerde, GMBÇS ile DAÜ arasında oynanacak olan Play Off Final Serisi ilk karşılaşmaları 19 Mart Salı akşamı oynanacak. Final Serisinde 3’e ulaşan takım 2023-2024 Lig Şampiyonluğunu elde edecek. DAÜ Bayanlarda ve Erkeklerde seriye lig klasmanında elde ettiği avantaj ile 1-0 üstün başlayacak. Play Off Final Serisi 2. karşılaşmaları 21 Mart Perşembe akşamı oynanacak.
U14 Kızlar, U18 Kızlar, U15 Erkekler ve U19 Erkeklerde Lig Klasmanı bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalar ile tamamlanacak. U14 Kızlar ve U18 Kızlarda Gruplarında ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar yarı finale yükselecek.
U14 Kızlar A Grubunda KGM Grubu lider tamamlamayı garantiledi. 2. sırayı elde edecek olan takım hafta sonu oynanacak maçlardan sonra belli olacak.
U14 Kızlar B Grubunda MGSK Grubu lider tamamlamayı garantiledi. Vakıflar son maç öncesinde 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
U18 Kızlar da A ve B Grubunda ilk iki sıra bu hafta oynanacak olan müsabakalardan sonra belli olacak. A Grubunda DAÜ ile KGM ,B Grubunda GMBÇS ile Esentepe Grup Birinciliği için hafta sonu karşı karşıya gelecek.
24. Hafta Programı
19 Mart Salı
Büyük Bayan Play Off Final Serisi 1. Maç
DAÜ-GMBÇS 18.00 LMPS
Büyük Erkekler Play Off Final Serisi 1. Maç
DAÜ-GMBÇS 19.30 LMPS
21 Mart Perşembe
Büyük Bayan Play Off Final Serisi 2. Maç
GMBÇS-DAÜ 18.00 ARENA
Büyük Erkekler Play Off Final Serisi 2. Maç
GMBÇS-DAÜ 19.30 ARENA
22 Mart Cuma
U18 Kızlar
DAÜ-KGM 18.00 LMPS
MGSK-Vakıflar 18.00 ARENA
Esentepe-GMBÇS 18.30 ASS
U19 Erkek
DAÜ-KGM 19.30 LMPS
23 Mart Cumartesi
U14 Kızlar
GMBÇS-KK 13.00 ARENA
MVOSD-MGSK 14.30 ARENA
KGM-DAÜ 13.00 ESS
U15 ERKEK
KGM-DAÜ 14.30 ESS
MGSK-GMBÇS 16.00 ARENA
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